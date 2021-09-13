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Центр развития карьеры «Технограда» запускает проект «Карьерная реформа»

Михаил Алимов

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Центр развития карьеры «Технограда» запускает проект «Карьерная реформа»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 16 сентября начинается первый модуль проекта «Карьерная реформа» от Центра развития карьеры инновационного образовательного комплекса «Техноград». Проект поможет уже состоявшимся специалистам реализовать себя в другой области и спланировать дальнейшую карьеру.

— С момента открытия осенью 2018 года центр развития карьеры ежедневно помогает людям в профессиональном росте, саморазвитии, трудоустройстве и планировании. Многие профессии теряют свою актуальность, поэтому необходимо постоянно осваивать новые компетенции. Карьерные тренеры «Технограда» одними из первых отмечают эти изменения и предлагают слушателям возможность бесплатного образования для дальнейшей реализации в новых сферах, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Для участников проекта доступны несколько вебинаров, на которых их научат системно планировать свою деятельность, контролировать эмоции, делать правильную самопрезентацию и умело отвечать на каверзные вопросы на собеседовании. Им расскажут о свежих трендах в области трудоустройства, в том числе и о влиянии личного бренда на него.

Первый модуль стартует 16 сентября в 18:00. Регистрация на него доступна по ссылке. Больше информации о дальнейших модулях и планах занятий находится на странице Центра развития карьеры, передает официальный портал мэра Москвы.

2 сентября Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» пригласил москвичей на два бесплатных курса по трудоустройству. Лекции провели эксперты центра карьеры. Среди прочего слушатели курсов смогли узнать, как адаптировать свой профессиональный опыт под требования работодателей.

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