«Техноград» пригласил москвичей на бесплатные курсы по трудоустройству

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» приглашает москвичей на два бесплатных курса по трудоустройству. Занятия начнутся уже в сентябре и пройдут в онлайн-формате.

Лекции проведут эксперты центра карьеры. Среди прочего слушатели курсов смогут узнать, как адаптировать свой профессиональный опыт под требования работодателей.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что из-за пандемии рынок труда претерпел значительные изменения. Появились новые вызовы времени, которым необходимо соответствовать.

— Курсы экспертов центра развития карьеры помогут слушателям адаптировать свой профессиональный опыт под новые требования работодателей, а также, возможно, открыть для себя карьерные перспективы в другой области, — сказал он.

Первый курс называется «Шесть навыков эффективного соискателя». Он состоит из шести вебинаров и стартует 2 сентября в 14:00. Участникам расскажут, как правильно составить резюме, написать сопроводительное письмо, пройти собеседование и много другое.

Второй онлайн-курс — «Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства» — включает в себя семь занятий и начнется 8 сентября в 15:00. Слушателям расскажут о синдроме самозванца, а также научат преодолевать стресс и страх ошибок. Кроме того, участники курса изучат психологические приемы, которые помогут при трудоустройстве, сообщается на сайте мэра Москвы.

В августе в столице стартовала онлайн-программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции», в рамках которой участники смогут освоить навыки, которые помогут стать самозанятым или начать собственное дело. Регистрация на первые три направления программы уже открыта.