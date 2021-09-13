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В Японии включили российский УАЗ в перечень уникальный мировых кроссоверов

Полина Долганова

Общество
В Японии включили российский УАЗ в перечень уникальный мировых кроссоверов
Фото: pixabay.com

Обозреватель японского сайта Kuruma News включил российский автомобиль УАЗ в перечень уникальный мировых кроссоверов.

По словам автора статьи, в РФ по сей день выпускают фургон УАЗ-452 с полным приводом. Автомобиль был создан в 1965 году.

— Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами и небольшой решеткой радиатора, — написал обозреватель.

По его словам, внешний вид машины и ее техническое оснащение практически не изменились с момента выпуска. Именно поэтому, по словам автора, мощность и безопасность УАЗа не дотягивают до возможностей современных машин, однако его надежность позволяет ему до сих пор оставаться в эксплуатации.

Публицист подытожил, что внешний вид автомобиля отличается простотой, которая не мешает технике оставаться популярной и востребованной, передает РИА Новости.

До этого пользователи китайского сайта «Гуанча» поделились своими впечатлениями от парада в честь Дня Военно-морского флота России, который состоялся в Санкт-Петербурге 25 июля. Значительное число комментаторов восхитились российскими кораблями и признались, что китайские единицы военно-морской техники могли бы потеряться на фоне таких «гигантов».

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