Владимир Ефимов сообщил, что Москва в два раза сократит срок оплаты госзакупок

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Московские власти решили уменьшить срок оплаты госзакупок — столица раньше прочих регионов реализует отдельные изменения второго оптимизационного пакета поправок к закону о контрактной системе Федерального закона № 44-ФЗ. Такое стало возможным благодаря цифровой платформе управления госзакупками, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Согласно Постановлению Правительства Москвы, сокращение сроков оплаты госзакупок будет проходить поэтапно. С 1 октября 2021 года — оплата будет занимать не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке для контрактов по закупкам у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Для иных контрактов — не более 15 рабочих дней, — рассказал он.

При этом с 1 января 2022 года срок оплаты составят максимум семь и десять рабочих дней соответственно.

До принятия изменений срок оплаты составлял до 15 и 30 дней. Поправки Правительство РФ одобрило 1 июля 2021 года. По ним снижение сроков должно происходить в два этапа — с 1 января 2022 и с 1 января 2023 годов.

По словам Ефимова, шаблоны контрактов с внесенными изменениями появятся в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) города Москвы 20 сентября и 20 декабря 2021 года.

— Вместе с электронным исполнением контрактов сокращение сроков оплаты формирует абсолютно прозрачную и максимально оперативную цифровую систему городских закупок, — резюмировал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Данная мера поддержит более 230 тысяч московских предпринимателей. Кроме того, она увеличит оборот средств экономики города, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе Ефимов рассказал, что экономия на госзакупках в столице в рамках конкуренции составила 57,8 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2021 года. Общий объем закупок составил 771 миллиард. По его словам, в 2020 году столичные заказчики приобрели товаров на 700 миллиардов. Экономия тогда составила 44,3 миллиарда. В 2019 году при объеме закупок на 550 миллиардов удалось сэкономить 31,3 миллиарда. В настоящее время, как отметил Ефимов, экономия возрастает благодаря новым поставщикам, которые повышают конкуренцию на рынке. За счет этого также снижается и стоимость контрактов.