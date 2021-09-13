Фестиваль «Конные традиции России» начнется на ВДНХ 14 сентября
На ВДНХ с 14 по 19 сентября пройдет фестиваль «Конные традиции России». Посетители познакомятся с уникальными породами лошадей, посмотрят показательные выступления профессионалов и посетят мастер-классы.
Для посещения фестиваля не нужна предварительная регистрация, вход бесплатный. В помещениях необходимо соблюдать установленные эпидемиологические ограничения.
Гостям фестиваля покажут орловских рысаков, донских скаковых, буденновских и кабардинских лошадей, а также расскажут все об истории их выведения и чем они знамениты в российском военном и спортивном делах.
Для интересующихся лошадьми обязательно нужно знать, как за ними правильно ухаживать. Специалисты проведут мастер-класс по чистке и седловке, расскажут, какой рацион необходим лошадям и подскажут, какое снаряжение понадобится для начинающего наездника. Будут доступны фотосессии с взрослыми животными и пони.
Кроме того, посетители увидят несколько показательных выступлений. Среди них кордео и джигитовка, где опытные специалисты продемонстрируют, как всадник может стать буквально одним целым со своим конем, передает официальный сайт мэра Москвы.
Расписание мероприятий с 14 по 17 сентября:
— 16:00 — показательная выводка лошадей;
— 16:30 — мастер-класс по чистке и седловке;
— 17:30 — катание на пони для детей;
— 18:00 — показательное выступление всадников.
Расписание мероприятий с 18 по 19 сентября:
— 15:00 — показательная выводка лошадей;
— 15:30 — мастер-класс по чистке и седловке;
— 16:30 — катание на пони для детей;
— 17:00 — показательное выступление всадников.
Недавно сообщалось, что более 200 бесплатных экскурсий проведут в Москве ко Дню туризма. Принять участие в экскурсиях сможет любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте проекта до 23 сентября включительно.
Экскурсии подготовил Комитет по туризму Москвы совместно с департаментами культуры, культурного наследия, национальной политики и межрегиональных связей, а также с Московским метрополитеном, Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и экскурсионными бюро.