Столичные парки подготовили для горожан познавательные лекции и мастер-классы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

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Парки Москвы, подведомственные департаменту культуры, подготовили для жителей столицы увлекательные и творческие мероприятия. Лекции и мастер-классы будут проходить в городе с 13 по 19 сентября.

Так, например, об истории художественной керамики можно будет узнать на онлайн-лекции усадьбы «Кусково». Мероприятие состоится 13 сентября в 12:00 на YouTube-канале музея.

Попробовать себя в роли художника можно будет 13 сентября в 14:00 на онлайн-занятии парка «Красная Пресня». Москвичи смогут нарисовать осенний пейзаж сухой пастелью. Чтобы присоединиться к уроку «Осень в парке», необходимо будет перейти в Instagram парка.

Также парк подготовил онлайн-лекцию «Москва архитектора Федора Шехтеля». Она начнется в социальной сети 15 сентября в 14:00.

Узнать о том, откуда на Солнце пятна и как происходят солнечные вспышки, можно будет на лекции «Космическая погода. Горячее дыхание Солнца». Мероприятие запланировано на 14 сентября. Чтобы послушать физика Татьяну Подладчикову, необходимо прийти в кинотеатр парка искусств «Музеон» в 18:30. Для входа на мероприятие потребуется QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции.

С полным списком лекций и мастер-классов, которые пройдут в столице в ближайшее время, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, на ВДНХ с 14 по 19 сентября пройдет фестиваль «Конные традиции России». Посетители познакомятся с уникальными породами лошадей, посмотрят показательные выступления профессионалов и посетят мастер-классы.

Для посещения фестиваля не нужна предварительная регистрация, вход бесплатный. В помещениях необходимо соблюдать установленные эпидемические ограничения.