Анастасия Ракова рассказала о результатах эксперимента с быстрыми тестами на COVID-19

Фото: Комплекс социального развития

Результаты быстрых тестов на коронавирус на 85 процентов совпадают с результатами ПЦР-тестов. Это отличный результат, сообщила в понедельник, 13 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы в течение двух месяцев у всех, к кому приходят сотрудники поликлиники в случае заболевания с признаками ОРВИ, сразу же берем полноценный ПЦР-тест и одновременно быстрый тест на наличие антигенов. И за эти два месяца мы провели 120 тысяч таких исследований, в 85 процентах результаты быстрого теста совпали с длинным тестом ПЦР, — рассказала она.

По словам заммэра, быстрый тест позволяет начать лечение на сутки–полтора раньше. Таким образом удается избежать некоторых запущенных стадий заболевания.

Ракова отметила, что такие тесты будут применять на постоянной основе и в ближайший осенне-зимний период с их помощью оперативно начинать лечение.

— Более того, я думаю, что мы в ближайшее время начнем применять быстрые тесты на грипп для того, чтобы максимально быстро ставить диагноз еще при первом контакте с пациентом и назначать специфическое лекарство, — резюмировала она в интервью ТАСС.

Также заммэра сообщила, что уже пять миллионов москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19. При этом доля вакцинированных среди пожилых людей недостаточна.