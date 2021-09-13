Пять миллионов человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Уже пять миллионов москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— У нас на сегодняшний день пять миллионов москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50 процентов от всех трудоспособных жителей Москвы. Но относительно структуры вакцинированных есть определенные опасения — из общего количества вакцинированных только 22 процента составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало, — рассказала она.

Заммэра отметила, что доля пожилых людей среди заболевших в Москве высока, если сравнивать с другими крупными городами мира.

Ракова сравнила ситуацию в Москве и в Лондоне — в российской столице процент заболевших пожилого возраста в два раза выше (26 процентов против 13). Это автоматически влечет за собой большую нагрузку на систему здравоохранения, потому что госпитализируют чаще всего именно пожилых людей. Также три четверти всех смертей от коронавируса приходятся на пожилое население, сообщает она.

— И так важно, чтобы они не только вовремя прививались, но и ревакцинировались. Дачный период закончен, и я очень надеюсь, что наши пенсионеры вернутся в Москву, придут в пункты вакцинации в ближайшее время, вакцинируются и получат уникальную коробку от мэра, которая поможет им следить за своим здоровьем, — рассказала заммэра в интервью ТАСС.

Также она заявила, что число привитых пожилых людей в социальных учреждениях Москвы дошло до 98 процентов, а среди учителей и социальных работников таких более 80 процентов. При этом ревакцинацию от коронавируса пожелали пройти немного горожан — 118 тысяч человек.

10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».