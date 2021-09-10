Почти 40 миллионов россиян сделали прививку против коронавируса

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46 с половиной миллионов ввели первый компонент вакцины против вируса. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщил Интерфакс.

В настоящий момент россияне могут выбрать из четырех доступных и зарегистрированных вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона »и «КовиВак». Первые две разработали в центре имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ, третью — в центре «Вектор» Роспотребнадзора и четвертую — в центре имени Чумакова Российской академии наук (РАН).

В четверг, 9 сентября, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что число жителей столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, приближается к пяти миллионам.

В этот же день в пресс-службе московского ведомства отметили, что больше всего посетителей на минувшей неделе принял павильон «Здоровая Москва» в парке «Ходынское поле». В таких учреждениях также можно сделать прививку против коронавирусной инфекции.