Более 4,8 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Москве

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Число жителей столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, приближается к пяти миллионам. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

— Более 4,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19, — следует из презентации главы Депздрава.

Также в докладе Хрипуна указано, что в 17 столичных лабораториях было проведено свыше 15 миллионов исследований методом ПЦР, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более тысячи жителей столицы, перенесших коронавирусную инфекцию, ежедневно посещают павильоны «Здоровая Москва», чтобы проверить состояние здоровья.

Павильоны «Здоровая Москва» вернулись к обычному режиму работы с 9 августа после того как работали только на вакцинацию от коронавируса. Специалисты проводят профилактические обследования для всех желающих москвичей. Кроме того, в них можно пройти углубленную диспансеризацию после COVID-19.