Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 4,8 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Москве

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Более 4,8 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Москве
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Число жителей столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, приближается к пяти миллионам. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

— Более 4,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19, — следует из презентации главы Депздрава.

Также в докладе Хрипуна указано, что в 17 столичных лабораториях было проведено свыше 15 миллионов исследований методом ПЦР, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более тысячи жителей столицы, перенесших коронавирусную инфекцию, ежедневно посещают павильоны «Здоровая Москва», чтобы проверить состояние здоровья.

Павильоны «Здоровая Москва» вернулись к обычному режиму работы с 9 августа после того как работали только на вакцинацию от коронавируса. Специалисты проводят профилактические обследования для всех желающих москвичей. Кроме того, в них можно пройти углубленную диспансеризацию после COVID-19.

Читайте также:
КоронавирусМоскваАлексей Хрипун
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте