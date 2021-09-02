Сергей Собянин: Более тысячи переболевших COVID-19 ежедневно приходят в павильоны «Здоровая Москва»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более тысячи жителей столицы, перенесших коронавирусную инфекцию, ежедневно посещают павильоны «Здоровая Москва», чтобы проверить состояние здоровья. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 сентября.

— Для тех, кто переболел ковидом, дается еще целый ряд дополнительных опций для проверки работы дыхательной системы, сердца, биохимический анализ углубленный и так далее. Каждый день сегодня в эти павильоны приходят более тысячи человек, и им оказывают полный комплекс обследований, — рассказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Павильоны «Здоровая Москва» вернулись к обычному режиму работы с 9 августа после того как работали только на вакцинацию от коронавируса. Специалисты проводят профилактические обследования для всех желающих москвичей. Кроме того, в них можно пройти углубленную диспансеризацию после COVID-19.

Это можно будет сделать в течение месяца, так как павильоны «Здоровая Москва» в столичных парках будут открыты до конца сентября.

Чтобы обследование заняло еще меньше времени, пациент может заранее заполнить анкету для прохождения диспансеризации в электронной медицинской карте. Необходимо внести сведения о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии или отсутствии вредных привычек. В этом случае врачи смогут обратить внимание на факторы риска развития различных хронических заболеваний и при необходимости направить пациента на дополнительное обследование.