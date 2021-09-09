Павильон «Здоровая Москва» в парке «Ходынское поле» стал самым популярным на прошлой неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Больше всего посетителей на минувшей неделе принял павильон «Здоровая Москва» в парке «Ходынское поле». В тройку лидеров также вошли павильоны в ландшафтном парке «Митино» и в сквере у метро Пражская. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что число посетителей павильонов остается на стабильно высоком уровне.

— Программа обследования в рамках проекта «Здоровая Москва» была специально разработана с учетом рекомендаций ведущих специалистов столичного департамента здравоохранения и Клинического комитета Москвы. Она позволяет выявить заболевания легких, сердца, ЖКТ, щитовидной железы, а также сахарный диабет и риски возникновения злокачественных новообразований у мужчин и женщин разного возраста, — говорится на сайте департамента.

С 21 июня павильоны переориентировали на проведение вакцинации столичных жителей. Прививку от коронавируса можно было сделать в любое время без предварительной записи.

С 9 августа в столице возобновилась общегородская программа «Здоровая Москва». Жители снова получили возможность пройти расширенное обследование организма и углубленную проверку состояния здоровья после перенесенного коронавируса.

За последние четыре недели более 50 процентов посетителей павильонов «Здоровая Москва» прошли обследование после COVID-19.

Павильоны «Здоровая Москва» работают без перерывов и выходных — с 08:00 до 20:00 в 45 парках и скверах Москвы. Чтобы попасть в них, необходимо предъявить паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования. В павильонах можно сделать прививку от COVID-19, пройти общее обследование здоровья и проверить состояние здоровья после перенесенного коронавируса. Павильоны будут работать до конца сентября 2021 года.