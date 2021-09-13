Синоптики предупредили о предстоящем резком похолодании в Москве

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В Москве и Подмосковье температура во вторник, 14 сентября, снизится сразу на десять градусов и составит плюс 10–13 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Начиная со второй половины дня среды, давление начнет расти, но воздух будет холодным. Осадков не будет. В среду, четверг — без осадков, в пятницу тоже почти без осадков. До конца недели холодная погода, но ниже нормы всего на два градуса, — рассказал он РИА Новости.

При этом во вторник, несмотря на похолодание на десять градусов, температура останется в пределах климатической нормы и составит днем 10–13 градусов выше нуля и 10–11 градусов ночью. До конца недели, отмечает синоптик, она еще немного снизится и станет на один–два градуса ниже нормы.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также спрогнозировал похолодание на десять градусов 14 сентября. По его словам, впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду.