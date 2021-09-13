Новый сервис МЭШ покажет все достижения школьника в Москве

Фото: edu.gov.ru

В Московской электронной школе (МЭШ) появился новый сервис «Портфолио учащегося». Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.

— Чтобы продемонстрировать разнообразие интересов и достижений, например при поступлении в вуз или колледж либо для презентации ребенка на различных конкурсах, школьники и их родители раньше собирали отдельную папку с бумажными грамотами, творческими работами или занимались кропотливым сканированием этих документов и их оцифровкой для дальнейшей пересылки в электронном виде. Теперь на это не нужно тратить время и усилия — сервис позволит собрать такие сведения в электронном виде, — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

По ее словам, такое портфолио станет настолько наглядным, что с его помощью можно анализировать дальнейший путь в обучении ребенка.

Всего ученикам доступны четыре категории: «Учеба», «Наука», «Спорт» и «Творчество». В каждой из них свои разделы с наградами, успеваемостью или посещенными конференциями.

Своими результатами также можно делиться с друзьями или родителями, передает официальный сайт мэра Москвы. Подробнее о новом сервисе можно узнать в инструкции и с помощью видео.

До этого заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева заявила, что проект «Московская электронная школа» делает прозрачнее многие процессы в школе. С помощью анализа данных учеников они оптимально выстраивают программу и готовы в любой момент оказать помощь по проблемной для ребенка дисциплине.