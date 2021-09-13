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Четыре улицы благоустроят в формате «от дома до дома» на севере Москвы

Михаил Алимов

Город
Четыре улицы благоустроят в формате «от дома до дома» на севере Москвы
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Россия, Москва, Прибрежный проезд Карта всех событий

В формате «от дома до дома» обновят четыре улицы на севере столицы. Приведут в порядок Прибрежный проезд, улицу Полины Осипенко, а также Дмитровское и Хорошевское шоссе.

На этих улицах заменят 111 тысяч квадратных метров асфальта, установят более 28,2 тысячи метров бордюров и высадят 125 тысяч квадратных метров газона.

— До начала работ на этих территориях наблюдались схожие проблемы. На отдельных участках улиц имелись разрушения проезжей части, бордюрного камня и покрытия тротуаров, что негативно сказывалось на транспортном и пешеходном сообщении округа. Для безопасного передвижения по улицам в вечернее и ночное время необходимо было провести реконструкцию сетей наружного освещения, — заявил заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Антон Акулов.

На территории улиц установят 104 фонаря с энергосберегающим освещением, 23 остановки общественного транспорта и более 380 парковочных мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

Формат «от дома до дома» предусматривает комплексное благоустройство территории улицы от фасада одного дома и до фасада дома напротив.

До этого в Москве благоустроили участок Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Горожан ожидают светодиодный фонтанный комплекс, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха и зеленые насаждения.

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