Выставка «Леонид Андреев. Жизнь человека» открылась в Доме Остроухова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дом И. С. Остроухова в Трубниках представляет выставку «Леонид Андреев. Жизнь человека», приуроченную к 150-летию русского писателя и драматурга первой половины XX века.

Произведения Андреева шокировали современников. Писателя называли русским Эдгаром По. Театральность, сценичность культурного поведения Андреева отмечались неоднократно.

Экспозиция условно разделена на несколько частей: «Рождение человека», «Любовь и бедность», «Бал у человека», «Несчастие человека». Посетители окажутся в инсценированном помещении деревянного дома Андреева в Финляндии, в который они попадут после долгих блужданий по лабиринту.

Выставка знакомит не только с Андреевым-писателем, но и открывает другие его таланты — художника, фотографа, мыслителя. Здесь можно увидеть цветные фотографии, живописные работы, документы, фотографии, плакаты, книги, рукописи, эскизы декораций и костюмов.

К выставке подготовили и образовательную программу, которая включает лекции, спектакли, кинопоказы и экскурсии.

Выставка продлится до 5 декабря, сообщается на сайте музея.