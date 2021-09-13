Масштабные учения спасателей пройдут на Московской канатной дороге

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

На Московской канатной дороге 13 сентября пройдут масштабные плановые учения. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Городского хозяйства столицы.

— В них будут задействованы 70 специалистов и 17 единиц техники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных отрядов столичного Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Будет смоделирована ситуация внезапной остановки канатной дороги — на высоте над гладью Москвы-реки останется восемь кабинок, из которых спасатели и пожарные должны вытащить людей. Попасть к кабинкам можно только по тросу.

Отмечается, что во время учений специалисты используют альпинистское снаряжение, подъемные пожарные лестницы и механизмы. Спасатели на воде примут «пострадавших» при помощи плавсредств. Такие учения ведомства проводят ежегодно.

В июле сообщалось, что столичные спасатели с начала лета провели около 8,8 тысячи патрулирований. В Москве работают 24 поисково-спасательные станции. Спастись в случае беды на воде горожанам помогают в общей сложности 330 спасателей.