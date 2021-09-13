Цена газа в Европе превысила 730 долларов за тысячу кубометров

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Цена на европейский газ превысила 730 долларов за одну тысячу кубических метров. Об этом стало известно в понедельник, 13 сентября, по итогам торгов на бирже ICE.

Так, цена на октябрьский фьючерс в Нидерландах составила 731,5 доллара за тысячу кубометров или 59,95 евро за мегаватт.

На прошлой неделе по результатам торгов цена на европейский газ превысила 700 долларов. Позже стоимость тысячи кубометров топлива возросла до 710 долларов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что высокие цены на газ в Европе можно объяснить политикой предыдущего состава Еврокомиссии. Об этом российский лидер рассказал после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин отметил, что на свободном рынке в Европе цена газа составляет 650 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость российского газа зависит от нефти, поэтому колебания проходят более мягко, пояснил президент.

По словам главы государства, по российскому принципу ценообразования Газпром не может продавать газ по завышенным европейским ценам.