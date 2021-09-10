Путин объяснил высокую стоимость газа в Европе

Фото: Администрация президента РФ

Высокие цены на газ в Европе можно объяснить политикой предыдущего состава Еврокомиссии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин отметил, что на свободном рынке в Европе цена газа составляет 650 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость российского газа зависит от нефти, поэтому колебания проходят более мягко, пояснил президент.

По словам главы государства, по российскому принципу ценообразования Газпром не может продавать газ по завышенным европейским ценам.

— И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а Газпром в ту же Германию продает по 220, — подчеркнул российский лидер, слова которого приводит РИА Новости.

9 сентября стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила рекордные 700 долларов. Октябрьский фьючерс достиг 700,2 доллара в 17:25 по Москве.

8 сентября был установлен предыдущий ценовой рекорд, когда стоимость контракта дошла до отметки 670 долларов.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжить транзит газа через территорию Украины. Эта тема, по ее словам, является исключительно коммерческой.

Данный вопрос зависит от многих факторов, включая объемы закупок Европы в будущем, добавила она. Также роль играет конкурентоспособность альтернативных маршрутов, заключила дипломат.