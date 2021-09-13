В России за сутки выявили 18 178 новых пациентов с COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 18 178 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 7,5 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За сутки в стране также зафиксировали 719 смертей из-за коронавируса.

После прохождения лечения от инфекции в РФ за день полностью выздоровели 12 469 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 2022 новых случая заболевания.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор не планирует отменять масочный режим в российских регионах из-за отсутствия соответствующих показаний. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщила глава ведомства Анна Попова во время фестиваля «Таврида.АРТ» в Республике Крым.

Она отметила, что снятие ограничений возможно лишь тогда, когда граждане перестанут заражаться коронавирусной инфекцией.