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Роспотребнадзор пока не планирует отменить масочный режим в стране

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор пока не планирует отменить масочный режим в стране
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор не планирует отменить масочный режим в российских регионах из-за отсутствия соответствующий показаний. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщила глава ведомства Анна Попова во время фестиваля «Таврида.АРТ» в Республике Крым.

Она отметила, что снятие ограничений возможно лишь тогда, когда граждане перестанут заражаться коронавирусной инфекцией.

— Нет, сейчас нет... Главный инструмент, который у нас есть — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек, — цитирует ТАСС слова Анны Поповой.

В начале сентября глава Роспотребнадзора заявила, что для российских вузов по-прежнему сохраняется масочный режим. По мнению специалиста, такое решение позволит предотвратить распространение коронавируса.

В пятницу, 10 сентября, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти 40 миллионов россиян сделали прививку против COVID-19. При этом 46 с половиной человек вакцинировали первым компонентом.

В свою очередь, Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, подчеркнул, что Случаев смерти после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано.

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