Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов после вакцинации «Спутником V»

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Случаев смерти после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано. Об этом рассказал в пятницу, 10 сентября, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также добавил, что от коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, чтобы заболеваемость пошла на убыль.

— Для той инфекции, которая передается по воздуху, а данная инфекция передается по воздуху, необходимо провакцинировать 70-75 процентов населения для того, чтобы данная инфекция была вакциноуправляемой, — пояснил Гинцбург.

По его словам, специалисты также должны постоянно отслеживать изменения вируса, пишет РИА Новости.

В четверг, 9 сентября, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что число жителей столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, приближается к пяти миллионам.

В России были зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Последний препарат Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа.

Препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.