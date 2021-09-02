Глава Роспотребнадзора сообщила, что масочный режим в вузах сохраняется

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Для российских вузов по-прежнему сохраняется масочный режим. Об этом в четверг, 2 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— В вузах немножечко по-другому (работает ношение масок по сравнению со школами – прим. «ВМ»). Там есть масочный режим для взрослых ребят. Но в принципе то же самое. Прекратить передачу (COVID-19 - прим. «ВМ») от человека к человеку. Но в вузах есть одна важная особенность. Студентов старше 18 лет можно прививать и нужно прививать, — рассказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

2 сентября сообщалось, что единую цифровую зачетку планируют запустить для студентов в начале 2022 года. Студенчество станет первой большой площадкой по откату бумажных документов, отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В этот же день глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционку в российских вузах невозможен, так как это приведет к ухудшению образования.

1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в России будут распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях. По его словам, власти уже приняли решение о принятии подобной меры.