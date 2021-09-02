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В Минобрнауки назвали невозможным полный переход на дистанционное обучение

Анастасия Волоснова

Общество
В Минобрнауки назвали невозможным полный переход на дистанционное обучение
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Полный переход на дистанционку в российских вузах невозможен, так как это приведет к ухудшению образования. Об этом рассказал в четверг, 2 сентября, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, система образования в России справилась с вызовом пандемии коронавируса.

— Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведет к существенному ухудшению качества образования, — цитирует РИА Новости Фалькова.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2–4 сентября. Мероприятие проводят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

При этом дистанционное обучение могут ввести в отдельных классах столичных школ, если все родителя обучающихся там детей подпишут соответствующее заявление, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции о готовности к школьному году и новинках образования в понедельник, 30 августа.

Заместитель мэра подчеркнула, что столица начинает обучение очно, а дистанционное обучение может использоваться как дополнение в случаях, если ребенок болен или профессионально занимается спортом, что делает отрыв от учебы неизбежным.

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