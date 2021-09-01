Путин заявил, что большинство новых бюджетных мест в вузах будут отдавать регионам

Фото: Администрация президента РФ

В России будут распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» в пятницу, 1 сентября.

По его словам, власти уже приняли решение о принятии подобной меры.

— Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы, — приводятся слова президента в трансляции канала «Россия 24».

До этого Владимир Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

Также президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.