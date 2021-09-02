Цифровую зачетку для российских студентов введут в начале 2022 года

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Единое приложение для студентов запустят в начале 2022 года. Об этом рассказал в четверг, 2 сентября, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

— Думаю, что в начале года будет приложение для студентов — студенческая цифровая зачетка... Это к вопросу об откате бумажных документов, студенчество станет первой большой площадкой, — отметил Шадаев, которого цитирует РИА Новости.

2 сентября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что полный переход на дистанционку в российских вузах невозможен, так как это приведет к ухудшению образования.

1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в России будут распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях. По его словам, власти уже приняли решение о принятии подобной меры.