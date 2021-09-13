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«Ужас, сколько фотошопа»: Собчак удивила поклонников откровенным нарядом

Полина Долганова

Общество
«Ужас, сколько фотошопа»: Собчак удивила поклонников откровенным нарядом
Фото: instagram/xenia_sobchak

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак удивила поклонников откровенным нарядом. Фото в смелом платье звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Некоторых подписчиков восхитил образ журналистки, и они оставили под публикацией множество восторженных комментариев: «Очень красивая, глаз не оторвать!», «Клевая!».

Однако нашлись и те, кто уличил звезду в том, что она слишком сильно редактирует свои фотографии и меняет себе черты лица.

— Ужас, сколько фотошопа! — написали недоброжелатели.

До этого звезды эстрады Филипп Киркоров и Ани Лорак опубликовали в соцсетях одинаковую фотографию, однако на снимке, который появился в Instagram-аккаунте последней, певица выглядит значительно стройнее. Это различие не осталось незамеченным пользователями. Несоответствие высмеяли некоторые звезды «Дома-2».

Так, бывший участник телестройки Роман Тертишный (Май Абрикосов) опубликовал на своей странице два снимка, где Ани Лорак сидит за столиком вместе с Филиппом Киркоровым.

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