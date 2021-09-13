«Можно лишиться поджелудочной»: врач рассказал об опасностях панкреатита

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Врач-гастроэнтеролог, эксперт по лечебному питанию, терапевт Никита Харлов рассказал о причинах возникновения панкреатита и объяснил, в чем заключается его опасность.

Как сообщает специалист, причиной появления острого панкреатита является алкоголь, который употребляется одновременно с продуктами, содержащими большое количество трансжиров и быстрых углеводов.

— Например, торт с шампанским. Кроме того, у человека должен быть высокий уровень стресса, поэтому он и употребляет алкоголь за вкусной едой, чтобы избавиться от него. Соответственно, случается приступ, — сообщил Харлов.

По словам врача, такое заболевание может привести к летальному исходу.

— Поджелудочная железа — одна из самых чувствительных и капризных. Если не оказать помощь, то быстро развивается панкреонекроз, что переводится уже как отмирание поджелудочной железы. И это смертельное состояние, — отмечает терапевт.

Харлов рассказал, что лечение панкреатита может занять до трех дней, если попасть к квалифицированному врачу. Он подскажет, на какую диету следует сесть — полное отсутствие пищи или парентеральное питание. Однако если вовремя не начать лечение, можно лишиться поджелудочной железы, передает ФАН.

— Через систему пациент будет получать аминокислоты, глюкозу, жиры. Кроме того, должен быть выдержан умеренный водный режим. Плюс противовоспалительные препараты. Через трое суток пациент может быть переведен на облегченное питание. Конечно, никакого алкоголя, иначе это опять спровоцирует воспаление и отмирание клеток, — добавил врач.

Ранее диетолог Андрей Невский опроверг мифы о диете с временными ограничениями. Невский добавил, что частота и время приемов пищи почти не влияют на потерю веса. Главным условием для этого является дефицит калорий, уточнил врач.