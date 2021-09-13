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Жители дома на Новощукинской улице начали переезд по программе реновации

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители дома на Новощукинской улице начали переезд по программе реновации
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Новощукинская улица, 6 Карта всех событий

Жильцы панельной пятиэтажки на Новощукинской улице начинают переселение в новый дом по программе реновации. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В новостройку на Новощукинской улице, дом № 8, начинают переезд жители соседнего дома № 6. Предложения равнозначных квартир направлены в общей сложности более 160 семьям, — рассказал он.

По его словам, ранее началось переселение 2 корпуса дома № 61 на Авиационной улице. Кроме того, до 2024 года в районе Щукино предстоит переселить еще четыре дома, в которых живут 1,2 тысячи человек.

В рамках программы реновации в Щукине будут расселены 42 жилых дома, в которых проживают 8,1 тысячи жителей. Один из домов после расселения реконструируют.

В районе подобраны четыре стартовые площадки, чей градостроительный потенциал превышает 70 тысяч квадратных метров. Один объект в настоящее время проектируется, для двух других разрабатывают градостроительную документацию, еще один уже передали под заселение.

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