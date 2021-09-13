Дарвиновский музей пригласил москвичей на «День Дошкольной академии»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственный Дарвиновский музей 18 сентября приглашает взрослых и детей на праздник — «День Дошкольной академии». Юные посетители смогут совершить кругосветное путешествие и познакомиться с животными — героями сказок народов мира.

В начале мероприятия на мастер-классе «Маски животных» ребята перевоплотятся в сказочных персонажей: волка, тигра, льва, медведя, слона.

Участники квеста «Сказочная кругосветка» отгадают загадки африканских бушменов, пройдут тропой индейцев и определят животных по следам, распознают по носам, хвостам и хохолкам обитателей Австралии и сравнят двух самых крупных представителей семейства медвежьих.

На литературной игре «Книга Сказок» юные гости напишут собственную сказку. Среди экспонатов зала «Зоогеография» нужно будет выбрать понравившийся и пофантазировать, отчего у некоторых животных странный нос, хвост, цвет.

В программе также настольная игра-лото «В гостях у животных», викторина «Русские народные сказки» и торжественное закрытие выставок «Невероятные путешествия без компаса и карт» и «Отцы и дети».

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.