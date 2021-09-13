«У меня дважды останавливалось сердце»: певица МакSим рассказала, что видела в коме

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певица МакSим, которая недавно тяжело переболела коронавирусом, поделилась подробностями течения своего заболевания.

В начале болезни девушку подключили к ИВЛ, но лечение не приносило результатов, и после ее перевода в другую клинику было принято решение подключить ее к ЭКМО. Все это время она находилась в состоянии искусственной комы.

— После того как крышку гроба закроют, ничего не заканчивается. Все только начинается. В коме я оказалась в другой реальности. У меня было четкое осознание, что та жизнь, в которой мы живем здесь, она менее реальна, чем та, что оказалась по ту сторону, — рассказывает МакSим в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

Певица вспоминает, что ее «видения» не были похожи на сон. Она чувствовала, что находится в полете, видела закат и чувствовала тепло.

— Помню голос моего духовника, я ему сказала: «Батюшка, я умираю». И мне от этого было так хорошо. Но я позитивный человек и не собиралась туда, когда ложилась в больницу. А здесь было такое принятие и спокойствие… Если вкратце, то батюшка сказал, что дорога на небеса пока закрыта, и я в какой-то странной кабине стала спускаться вниз, и там оказалась зима, люди, которые поливали друг друга холодной водой. Потом они поливали меня, и мне было не холодно. Я услышала фразу: «Похоже, за нее молятся». Потом уже мне начали рассказывать об этом, и я сопоставляла события, — вспоминает артистка.

МакSим рассказывает, что одно из воспоминаний — как за ней приходят люди и говорят, что с ней хотят проститься.

— Мы стали подниматься наверх, там опять солнце, но они нажали на какой-то рычаг, и мы с огромной скоростью стали падать вниз. Тогда они сказали: «А мы пошутили». И уже потом, в этой реальности, мне рассказали, что у меня дважды останавливалось сердце. Никакой сон так не запомнится. Он настолько осознанный, ты можешь настолько руководить своим телом, руками. Ни в одном сне так не бывает, — делится впечатлениями артистка.

Ранее она рассказала, что после лечения от коронавируса на ее теле осталось множество шрамов. Сейчас она проходит период реабилитации.