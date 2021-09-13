Напавший на школьницу в Солнечногорске объяснил свой поступок

Фото: СК РФ

Во время допроса мужчина признался, что собирался изнасиловать девочку. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, нападавший сознался, что собирался совершить в отношении девятилетней девочки преступление против ее половой неприкосновенности, однако его планам помешали прохожие.

— В результате он был вынужден отпустить школьницу, — отметила Врадий.

В ведомстве подчеркнули, что следователями уже проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на школьницу, а также допрошены свидетели и очевидцы преступления.

По данным следствия, 11 сентября 2021 года 28-летний мужчина возле многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа напал на девятилетнюю школьницу и похитил у нее мобильный телефон, несколько раз ударив ее по лицу.

Позже в СМИ сообщили, что мужчина попытался задушить девочку на улице.