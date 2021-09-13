В Госдуме прокомментировали испытания новой крылатой ракеты в Корее

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Ракетные испытания Корейской Народно-Демократической Республики выгодны США, так как они работают над размещением в регионе направленной против России системы противоракетной обороны. Об этом заявила член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.

— Ракетные программы КНДР в значительной степени являются ответом на экономическую блокаду со стороны США и Японии и реализуются в значительной степени в попытке приобрести дополнительный козырь в торге с США и их союзниками, — сказала она.

По ее словам, такие действия Кореи играют в настоящее время более важную роль, нежели это было раньше, так как КНДР находится в кризисной экономической ситуации из-за последствий пандемии коронавируса.

Панина подытожила, что США стоит разграничивать свои декларируемые и настоящие мотивации. На словах американские власти выражают обеспокоенность действиями Кореи, однако на деле администрация президента Америки очень заинтересована в милитаризации КНДР, передает РИА Новости.

12 сентября стало известно, что Белоруссия ведет переговоры о поставках для ее вооруженных сил российских зенитных ракетных комплексов С-400. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна собирается закупить вооружение у России на сумму более чем миллиард долларов.