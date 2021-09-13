Выставка номинантов Московской арт-премии открылась в парке «Зарядье»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В парке «Зарядье» открылась выставка номинантов Второй Московской арт-премии, где представлены знаковые проекты и ключевые работы 2020 года, созданные «в Москве, о Москве, для Москвы».

Посетители увидят более пятидесяти авторских работ. Среди них: ретроспективная выставка Игоря Макаревича и Елены Елагиной «Обратный отсчет», «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» Дмитрия Хворостова и Яна Гинзбурга, серия «К Ночи» Франциско Инфанте и Нонны Горюновой, выставка Паруйра Давтяна «Откровение чудесного пруда» и экспозиция Павла Отдельнова «Русское нигде».

Кроме того, гости парка увидят и услышат звуковые инсталляции Сергея Филатова «Две точки на гладкой прямой», объекты и видео Аристарха Чернышева из проектов «Критически важное обновление», фотодокументацию проекта «Временный ландшафт» Елены Артеменко, графику Ирины Кориной для проекта «Музейный маршрут», произведения Александра Повзнера, Аллы Урбан, Сергея Браткова.

На открытых пространствах парка разместились объекты масштабного проекта ленд-арт «ЧА ЩА. Выставка в Лесах».

Выставка продлится до 30 ноября, сообщается на сайте парка.