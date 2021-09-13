Десять человек погибли в ДТП в Москве на минувшей неделе

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На прошедшей неделе в столице зарегистрировали 175 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 10 человек погибли и 185 получили травмы различной степени тяжести.Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Самыми распространенным видом ДТП за минувшую неделю стало столкновение транспортных средств. Таких случаев было зарегистрировано 88.

На втором месте — наезд на пешеходов. С 6 до 12 сентября произошло 60 подобных случаев. Из них 26 — в зоне действия пешеходного перехода.

1/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 2/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 3/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 4/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 5/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 6/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 7/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 8/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 9/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 10/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 11/11 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы

Также на минувшей неделе восемь ДТП были связаны с наездом на препятствие, а семь — с наездом на стоящие транспортные средства.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также контролировать безопасную дистанцию.

— Обращаем внимание водителей на важность использования ремней безопасности, а при перевозке юных пассажиров – специальных детских удерживающих устройств, подобранных в соответствии с ростом и весом ребенка, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Количество аварий в Москве осталось примерно на том же уровне, что и на позапрошлой неделе — с 30 августа по 5 сентября. Тогда в столице зафиксировали 178 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 184 человека и еще десять погибли.