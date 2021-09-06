Десять человек погибли в ДТП в Москве на минувшей неделе

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На минувшей неделе в Москве произошло 178 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 184 человека и еще десять погибли. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наиболее распространенным видом ДТП до сих пор остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 83 таких случая.

На втором месте — наезд на пешеходов (57 случаев). При этом в 24 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Еще в 15 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия. Также жертвами наезда становились велосипедисты. Они попадали в ДТП 13 раз за минувшую неделю.

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В ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также контролировать безопасную дистанцию.

— Отдельно обращаем внимание участников дорожного движения, использующих средства индивидуальной мобильности и велосипеды, на необходимость соблюдения мер безопасности и обязательно спешиваться при переходе дорог, — говорится в сообщении ведомства.

Необычное ДТП произошло в столице вечером 3 сентября. Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Инцидент произошел с бетономешалкой. Позже стало известно, что водителя грузовика в тяжелом состоянии доставили в больницу.