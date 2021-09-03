Грузовик рухнул с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта и ТТК

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник «Вечерней Москвы» отметил, что инцидент произошел с бетономешалкой. Информация о состоянии водителя пока неизвестна.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы города и сотрудники МЧС.

Позже стало известно, что водитель грузовика в тяжелом состоянии.

В департаменте транспорта отметили, что в настоящий момент движение по улице в сторону центра полностью перекрыто. При этом движение транспорта осуществляется лишь по дублеру Ленинградского проспекта.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» порекомендовали водителям машин заранее планировать пути объезда данного участка дороги.

Утром 3 сентября на внешней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей в среднем ряду. Из-за этого движение по улице затруднилось. Лишь к вечеру транспортное движение на участке удалось полностью восстановить.