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Семь фасадов облагородили на острове Балчуг в столице

Михаил Алимов

Город
Семь фасадов облагородили на острове Балчуг в столице
Фото: telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, остров Балчуг Карта всех событий

После комплексного благоустройства на острове Балчуг отремонтировали семь фасадов. Благоустроили дома на Садовнической, Раушской и Космодамианской набережных, на улице Садовнической и во 2-м Раушском переулке. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Их очистили от пыли, грязи и наслоений краски, а потом заделали трещины, зашпаклевали и загрунтовали.

— После обработали стены антисептическим составом и покрасили фасадной краской в соответствии с колористическим паспортом — документом, учитывающим цветовые решения и исторические характеристики домов, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг, благоустройство которых было проведено в этом году. В ходе церемонии открытия глава города отметил, что на острове теперь появилось большое пространство, которое позволит жителям города совершать прогулки. Мэр отметил, что реконструкция электростанции рядом с Патриаршим мостом привела к созданию «уникального комплекса».

12 сентября сообщалось, что новые смотровые площадки появились на острове Балчуг.

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