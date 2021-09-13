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Таксист сбил на севере Москвы двух стоящих на остановке пешеходов

Анастасия Колоскова

Происшествия
Таксист сбил на севере Москвы двух стоящих на остановке пешеходов
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, 2-я Магистральная улица, 1/3с1 Карта всех событий

На севере Москвы автомобиль службы такси сбил двух пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Авария произошла недалеко от дома 1/3, строение 1, на 2-й Магистральной улице.

Водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта. Одной из пострадавших оказалась 55-летняя женщина. Скорая доставила ее в больницу с предварительным диагнозом «перелом плеча». Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался.

— На месте работают сотрудники ГИБДД, в ближайшее время будет проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Позже в пресс-службе ГИБДД сообщили, что водитель допустил выезд на тротуар из-за того, что отвлекся на мобильный телефон.

На прошедшей неделе в столице зарегистрировали 175 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 10 человек погибли и 185 получили травмы различной степени тяжести.

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