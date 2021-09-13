Ученые перечислили скрытые симптомы рака кишечника

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Группа британских исследователей из One Ashford Hospital провела эксперимент, в ходе которого выявила несколько скрытых признаков рака кишечника.

Ученые из Лондона утверждают, что люди, имеющие такую болезнь, могут жить с чувством неполного опорожнения кишечника, поэтому чаще посещают туалет. По словам исследователей, также могут присутствовать неприятные ощущения в животе и кровь из ректальной зоны.

Симптомом, который также указывает на опасное заболевание, по словам медиков, является резкое снижение веса и энергетического тонуса, передает ФАН.

Группа швейцарских исследователей из Университета Умео предполагает, что результатом возникновения опухоли кишечника может стать активное и бесконтрольное употребление антибиотиков, которое может принести вред организму человека.

Даже минимальные отклонения в поведении и самочувствии ребенка могут свидетельствовать о раке мозга. При каких симптомах у детей родители должны обратиться к медикам, «Вечерней Москве» рассказала профессор, врач-онколог Ольга Желудкова.