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«До 60 и старше»: доктор Мясников перечислил обязательные для россиян прививки

Полина Долганова

Общество
«До 60 и старше»: доктор Мясников перечислил обязательные для россиян прививки
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам о том, какие прививки входят в обязательный календарь для разных групп населения.

Так, по словам специалиста, все россияне старше шестидесяти лет обязаны вакцинироваться от коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококка.

Кроме того, россиянам рекомендуется удостовериться в том, что у них нет необходимости делать повторную вакцинацию от гепатита В.

Мясников также отметил, что беременные женщины должны сделать прививки от столбняка и гриппа, а детям следует привиться положенными в соответствии с возрастом вакцинами в качестве дополнительной защиты от гриппа.

— Лицам с удаленной селезенкой обязательна вакцинация от пневмококка и менингококка! — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Доктор подытожил, что пациентам, которые носят приборы для восстановления слуха, также рекомендуется вакцинироваться от пневмококка.

В Москве прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже несколько миллионов человек. Жители и гости столицы стали гораздо активнее записываться на вакцинацию. Тем не менее есть те, у кого еще остались вопросы о вакцинах и самом процессе. Ответить на самые важные и актуальные из них «Вечерняя Москва» попросила авторитетных врачей и других экспертов.

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