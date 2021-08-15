Пять вопросов про вакцинацию. Ведущие врачи и эксперты рассказали, как организм реагирует на прививку

Медицинская сестра Любовь Данилова делает прививку от коронавирусной инфекции Регине Фроловой. Эксперты уверены, что победить ковид можно только благодаря коллективному иммунитету / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже несколько миллионов человек. Жители и гости столицы стали гораздо активнее записываться на вакцинацию. Тем не менее есть те, у кого еще остались вопросы о вакцинах и самом процессе. Ответить на самые важные и актуальные из них «Вечерняя Москва» попросила авторитетных врачей и других экспертов.

— Чем отечественные вакцины отличаются друг от друга?

Дарья Комиссарова, врач-пульмонолог:

— Между вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» нет существенных различий. Однако стоит отметить, «Спутник V» обладает более высокой иммуногенностью и низкой опасностью для реципиента. Что касается «ЭпиВакКороны», то она отличается средней иммуногенностью и также не представляет особой опасности. А вот «КовиВак» отличается краткостью интервала вакцинации — ее делают дважды, раз в 14 дней.

При этом «Спутник V» — это комбинированная векторная вакцина. Она получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. «ЭпиВакКорона» — белковая вакцина. Состоит из рекомбинантного белка патогена и представляет собой синтезированные пептидные антигены вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем. А «КовиВак» — инактивированная, которая состоит из убитых патогенов.

— Почему люди после первой прививки могут заболеть коронавирусом?

Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники № 2:

— Ковид после прививки действительно возможен. Довольно редко, но люди сталкиваются с болезнью вскоре после того, как получили первую дозу. По данным Минздрава, в России только около 2,5 процента вакцинированных от COVID-19 людей заражаются коронавирусом, большинство из них как раз в период формирования устойчивого иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины. Причем в большинстве своем болезнь у них протекает в легкой форме.

Это может быть связано с разными причинами:

— человек уже был заражен перед прививкой, но не знал об этом, а через некоторое время после вакцинации болезнь перешла в более активную и заметную фазу;

— человек заразился вскоре после первой вакцинации: антитела вырабатываются не мгновенно, и в первые дни она не дает практически никакой защиты. Считать себя неуязвимым спустя час или день после прививки точно не нужно, напротив, необходимо помнить о маске, санитайзере и социальной дистанции.

Именно поэтому так важна именно массовая вакцинация. Чтобы защитить того, кто по каким-либо причинам не может вакцинироваться, нужно минимизировать возможность столкновения с зараженным человеком. А для этого нужно вакцинироваться близкому окружению — родственникам, коллегам, друзьям. По сути, так и работает популяционный иммунитет.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

— Обязательно ли всем делать этот укол именно в плечо?

Елена Белова, врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения Москвы:

— Вакцинация против коронавируса проводится внутримышечно. Кровоснабжение мышц дает скорость выработки иммунитета и наибольшую его интенсивность. Удаленность мышц от покрова кожи дает меньшее число побочных реакций.

То есть преимущества внутримышечного введения вакцин — хорошее всасывание вакцины, высокая иммуногенность и скорость выработки иммунитета, меньшее число местных побочных реакций. «Спутник V» делается в подавляющем большинстве случаев в дельтовидную мышцу плеча, но в инструкции сказано, что годится и латеральная широкая мышца бедра.

В современных руководствах эти два места названы как наилучшие для вакцин, которые вводят взрослым внутримышечно, но плечо обычно предпочтительнее. Места для инъекции выбраны так, чтобы поблизости были лимфатические узлы: в них начинается тренировка иммунной системы.

В целом причины различий способов ввода вакцины заключаются в разной реактогенности вакцин и их особенностях. Например, инактивированные вакцины, сорбированные на гидроокиси алюминия, должны вводиться в мышцу, поскольку при введении под кожу они плохо рассасываются и могут вызывать образование гранулем. БЦЖ вводят внутрикожно, предотвращая попадание большого числа микробных тел в лимфатический узел.

Другие живые вакцины календаря прививок также вводятся подкожно, так как при этом вакцинный вирус попадает в кровоток, не создавая угрозы развития гранулем. Некоторые вакцины (как раньше оспенную) вводят накожно, обеспечивая развитие местного эффекта, достаточного для создания иммунного ответа.

— Почему молодые тяжелее переносят вакцинацию, чем люди старшего возраста? У молодых выше поднимается температура, и они дольше чувствуют себя неважно

Андрей Тяжельников, кандидат медицинских наук, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 21, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы:

— Возникновение различных реакций организма после вакцинации — это совершенно нормальное явление, которое может возникнуть при любой прививке. Каждый человек может по-разному реагировать на различные прививки, в том числе и на прививку от коронавируса. Реакция организма может зависеть от возраста, состояния здоровья, наличия хронических заболеваний, от тренированности иммунной системы.

У людей старшего возраста чаще ослаблен иммунитет, именно поэтому организм дает сглаженную, спокойную реакцию без, на- пример, значительного повышения температуры. У молодых людей, наоборот, более сильная иммунная система, и она дает более «яркий» эффект на введение препарата. В связи с чем и такие реакции, как повышение температуры, головная боль, ломота в теле, озноб, регистрируются у молодых намного чаще. Важно отметить, что все эти симптомы проходят самостоятельно в течение 1–2 дней.

Очень важно знать, что после прививки организм бросает всю энергию на синтез белка — важного компонента для выработки антител. Поэтому нужно помочь себе в это время. Желательно исключить серьезные физические нагрузки, избегать стрессов, полноценно питаться, избегать переохлаждения и перегрева.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

— Обязательно ли делать вакцинацию «Спутником V», чтобы вылететь за границу?

Елена Якимова, директор по маркетингу одного из известных международных туроператоров:

— Для того чтобы поехать в большинство стран, необходимо предварительно получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус — это главное и единственное условие. С таким требованием туристов сейчас принимает, например, Греция — а это одно из наиболее востребованных направлений.

Но есть места, куда получится отправиться, имея на руках сертификат о вакцинации. Наибольшим спросом у клиентов традиционно пользуются туры в Турцию, и тот факт, что страна принимает путешественников, привитых российскими препаратами «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «Спутник V», среди прочего оказывает положительное влияние на принятие решения о поездке в эту страну.

Два других государства — Кипр и Египет — принимают гостей по сертификатам, подтверждающим полную вакцинацию «Спутником V».

ЦИФРА

45 минут занимает процесс вакцинации. За это время пациента осматривает врач, затем медсестра делает укол. После нужно подождать в прививочном пункте в течение 20–30 минут на случай быстрых побочных реакций.

В ТЕМУ

После прохождения вакцинации человек получает сертификат на русском и английском языках с отметками о двух инъекциях (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача). Этот документ подтверждает, что пациент прошел вакцинацию против COVID-19.

Напомним, что на вакцинацию нужно взять паспорт и (или) полис ОМC (при наличии; при этом неважно, выдан он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы). Если вы предоставили корректные сведения о себе, в том числе полис ОМС, то данные о вашей вакцинации будут доступны в электронной медицинской карте и в личном кабинете на портале gosuslugi.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Тест на антитела, который можно сдать в городском ИФА-центре, показывает, переболел ли человек COVID-19. Однако с его помощью нельзя определить, выработались ли антитела после прививки. Поэтому сдавать такой тест после вакцинации не нужно.

К СВЕДЕНИЮ

Записаться или отменить запись можно на mos.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» (App Store, Google Play), через мобильное приложение «Моя Москва», на emias.info, через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО», через портал госуслуг (в поле «Специалисты» выберите «Вакцинация от COVID-19»), в информационных киосках городских поликлиник или позвонив в пункт вакцинации.

СПРАВКА

Прививка от COVID-19 делается в два этапа. Записаться нужно только на первую инъекцию. На вторую вас запишут автоматически. Чтобы вы не забыли о повторной инъекции, за сутки до нее вы получите СМС с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно приехать).