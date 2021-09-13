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Стилист Александр Крашенников перечислил признаки хорошего парикмахера

Лала Манушакян

Общество
Стилист Александр Крашенников перечислил признаки хорошего парикмахера
Фото: Pexels

13 сентября отмечается неофициальный праздник — День парикмахера. В этот день проводятся многочисленные конкурсы и мастер-классы, которые и показывают профессионализм участников. Стилист Александр Крашенников дал советы, как выбрать лучшего мастера.

По словам стилиста, первым фактором, который указывает на качественное выполнение работы парикмахера, является загруженный рабочий график.

— Сейчас большинство салонов красоты работают по предварительной записи. Если вы присмотрели мастера, а ближайшее свободное время к нему через месяц, значит люди к нему ходят, и, вероятно, он действительно хороший специалист. К нему так просто не попадешь, — поясняет Крашенников.

Второй фактор, на который стоит обратить внимание, — это цена предоставляемых услуг. Если при высокой стоимости процедур к парикмахеру все равно стоит очередь — это доказывает, что специалист выполняет свою работу качественно. Также стоит прислушаться к советам близких и друзей.

— Важно определить для себя ценовой сегмент. Куда вы пойдете: просто в парикмахерскую или в салон, где стрижка начинается от 5000 рублей. Если вы даже при такой цене не можете попасть к специалисту, на него нужно обратить внимание, — объясняет стилист.

По словам эксперта, красивая картинка в соцсетях мастера еще не указывает на качественную работу, так как легко можно подправить недочеты.

Третий фактор высокого уровня профессионализма — это доброжелательность и открытость, отмечает стилист.

— Важно, чтобы вам было комфортно провести 2–3 часа с человеком. Вы должны доверять вкусу и восприятию мастера. Конечно, поиск хорошего мастера — это путь проб и ошибок, а потом уже результата, — рассказал Крашенников в беседе с Nation news.

Также стилист добавил, что не стоит давать лишних советов парикмахеру, а нужно просто довериться.

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