Стилист Александр Крашенников перечислил признаки хорошего парикмахера
13 сентября отмечается неофициальный праздник — День парикмахера. В этот день проводятся многочисленные конкурсы и мастер-классы, которые и показывают профессионализм участников. Стилист Александр Крашенников дал советы, как выбрать лучшего мастера.
По словам стилиста, первым фактором, который указывает на качественное выполнение работы парикмахера, является загруженный рабочий график.
— Сейчас большинство салонов красоты работают по предварительной записи. Если вы присмотрели мастера, а ближайшее свободное время к нему через месяц, значит люди к нему ходят, и, вероятно, он действительно хороший специалист. К нему так просто не попадешь, — поясняет Крашенников.
Второй фактор, на который стоит обратить внимание, — это цена предоставляемых услуг. Если при высокой стоимости процедур к парикмахеру все равно стоит очередь — это доказывает, что специалист выполняет свою работу качественно. Также стоит прислушаться к советам близких и друзей.
— Важно определить для себя ценовой сегмент. Куда вы пойдете: просто в парикмахерскую или в салон, где стрижка начинается от 5000 рублей. Если вы даже при такой цене не можете попасть к специалисту, на него нужно обратить внимание, — объясняет стилист.
По словам эксперта, красивая картинка в соцсетях мастера еще не указывает на качественную работу, так как легко можно подправить недочеты.
Третий фактор высокого уровня профессионализма — это доброжелательность и открытость, отмечает стилист.
— Важно, чтобы вам было комфортно провести 2–3 часа с человеком. Вы должны доверять вкусу и восприятию мастера. Конечно, поиск хорошего мастера — это путь проб и ошибок, а потом уже результата, — рассказал Крашенников в беседе с Nation news.
Также стилист добавил, что не стоит давать лишних советов парикмахеру, а нужно просто довериться.