Мужчину задержали за двойное убийство на востоке Москвы

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Россия, Москва, Большая Черкизовская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который обвиняется в совершении двойного убийства на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в период с 28 мая по 2 июня 2021 года обвиняемый, находясь в заброшенном здании на улице Большой Черкизовской, поссорился со своим знакомым. Мужчина жестоко избил оппонента, из-за чего тот скончался на месте. После этого обвиняемый скрыл тело погибшего в том же здании.

Позднее в июле 2021 года произошла аналогичная ситуация. Мужчина также до смерти избил еще одного знакомого, а тело спрятал в одном из помещений здания.

— В дальнейшем 10 сентября 2021 года с целью сокрытия двух скелетированных тел обвиняемый обратился к мужчине, с которым познакомился накануне, чтобы он помог ему выкопать яму вблизи заброшенного здания. Мужчина, увидев тела погибших, ответил отказом и сообщил об увиденном в правоохранительные органы, — рассказала Юлия Иванова.

Подозреваемого оперативно задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц».

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Юлия Иванова.

В аналогичном преступлении обвиняется ранее судимый 26-летний житель Одинцова. Он по очереди убил двоих незнакомцев, с которыми распивал спиртное в заброшенном здании в селе Жаворонки (Одинцовский городской округ), а их тела сбросил в колодец.