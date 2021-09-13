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Пособия по беременности и родам будут выплачиваться проактивно с 2022 года

Полина Долганова

Общество
Пособия по беременности и родам будут выплачиваться проактивно с 2022 года
Фото: Pexels

Пособия по беременности и родам будут выплачиваться в России проактивно, начиная с 2022 года. Соответствующий проект подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ.

В документе министерства говорится, что у россиян больше не будет необходимости самостоятельно заполнять заявления на эти выплаты.

Также из-за перехода на электронный больничный с 2022 года работникам не потребуется передавать какие-либо данные работодателям для получения оплаты по больничному листу.

Для того, чтобы механизм изменений работал корректно, в РФ меняется порядок взаимодействия работодателей с Фондом социального страхования (ФСС).

С начала следующего года в стране будет закреплено обязательное оформление документа нетрудоспособности в электронном виде. Назначение выплат будет напрямую осуществляться страховщиком.

Информация об уходе в отпуск в связи с беременностью и другие данные будут поступать в Фонд от работодателей. О факте рождения ребенка ФСС будет оповещать ЗАГС.

В следующем году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал глава Минтруда Антон Котяков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, материнский капитал с 1 января 2021 года составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка. На второго ребенка его размер достигает 639,4 тысячи рублей.

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