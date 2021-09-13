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Академик Румянцев: Расширение лекарственной терапии для онкопациентов повысит качество лечения

Андрей Иванов

Общество
Академик Румянцев: Расширение лекарственной терапии для онкопациентов повысит качество лечения
Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Расширение в 2022 году московской программы лекарственной терапии для онкологических пациентов поможет увеличить число выздоровевших пациентов. Такое мнение высказал академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александра, комментируя заявление Сергея Собянина о включении в программу еще четырех локализаций рака.

— Лекарственная терапия лежит в основе лечения онкологических заболеваний у детей, но и для взрослых пациентов очень важно своевременно и в полном объеме получать необходимые препараты. Поэтому можно только приветствовать, что московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний, — заявил известный детский онколог-гематолог.

По словам Румянцева, важно также создать механизм оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов и включать в стандарты лечения онкологических больных лучшие из них. справляются даже с теми видами опухолей, которые ранее считались практически неизлечимыми.

Академик РАН отметил работу столичных патоморфологических лабораторий, которые проводят более 400 тыс. морфологических исследований и порядка 100 тыс. имунно-гистохимических и молекулярно-генетических исследований новообразований в год.

Новый московский стандарт онкологической помощи обеспечивает преемственность ведения пациента на всех этапах — от постановки диагноза до лечения и последующей реабилитации.

Сегодня столичный стандарт обеспечивает расширенную лекарственную терапию пациентам с 6 онкологическими диагнозами — меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого. На эти злокачественные новообразования приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, в случае которых показана лекарственная терапия.

С 2022 года таргетные, иммунные и гормональные препараты последнего поколения за счет бюджетабудут получать пациенты еще с диагнозами – раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Таким образом, московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний.

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