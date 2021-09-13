Мужчина едва не сжег собутыльника на юго-западе Москвы

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего жителя столицы, который облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег своего собутыльника. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.

По данным следствия, в ночь на 12 сентября в квартире жилого дома на улице Маршала Савицкого компания мужчин распивала спиртные напитки. Неожиданно между двумя участниками застолья разгорелся конфликт. В результате один из них ударил оппонента в лицо, а затем облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

Свидетели конфликта сбили пламя и вызвали скорую помощь. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Ему предъявлено обвинение.

Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве (видео)

— Причастность фигуранта к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела, — отметила Юлия Иванова.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

На востоке Москвы правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который обвиняется в совершении двойного убийства. Вопрос с мерой пресечения в отношении него также решится в ближайшее время.