Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца сентября

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Резкое снижение температуры воздуха ожидается в столице 14 сентября. Вечером усилится северо-западный ветер, а столбик термометра опустится до 10 градусов тепла. Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что температура в первый осенний месяц в Москве ожидается чуть ниже климатической нормы в этом сезоне.

— Не исключено, что к 20 сентября минимальная температура в Москве будет около плюс 1–6 градусов. Дневная — порядка плюс 3–8 градусов. То есть чуть ниже климатической нормы, — рассказала эксперт.

По словам Татьяны Поздняковой, жители столицы уже могут убирать летние вещи в гардероб и готовиться к осени, так как в это время особенно популярными станут зонты и плащи. В Москве ожидаются дожди, а в некоторые дни — ливни.

Однако синоптик добавила, что тепло может вернуться в город. Но оно будет уже не таким, как в летний период.

— Будет такое тепло, когда температура воздуха приблизится к климатической норме. Это произойдет в последней пятидневке сентября. Средняя температура ожидается порядка плюс 8 градусов, что характерно для этих дней, — заключила Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Москва 24».

В понедельник, 13 сентября, в Гидрометцентре России объявили, что в Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он продержится до среды.