«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе из-за сильного ветра

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В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он продержится до среды. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил Гидрометцентр России.

— Ветер. Период предупреждения — до 12:00 15 сентября. Местами порывы до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении центра.

Его объявили из-за сильного ветра до 17 метров в секунду и тумана 12 сентября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье температура во вторник, 14 сентября, снизится сразу на десять градусов и составит плюс 10–13 градусов.

Такого же мнения и сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он спрогнозировал похолодание на десять градусов 14 сентября. По его словам, впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду.

Кроме того, в регионе возможно падение температуры до нуля градусов. Сотрудники Гидрометцентра утверждают, что в Москве и Подмосковье ожидается сильное похолодание.