Синоптики предупредили, что температура в Москве к концу недели может опуститься до нуля

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В Москве и Подмосковье ожидается сильное похолодание. Уже во вторник температура воздуха опустится на десять градусов, а в пятницу и субботу в некоторых местах может упасть до нуля. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил Гидрометцентр России.

— С середины недели температура будет отставать от климатической нормы на 3-4 градуса, — говорится в сообщении центра.

Уже во вторник температура опустится с плюс 22-24 градусов днем до 12-14 градусов. В среду и четверг она продолжит падать и составит 10-12 градусов, а в пятницу и субботу понизится до 9-14 градусов. Заморозки ожидаются ночью.

— В пятницу и субботу, 17 и 18 сентября облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночами температура будет понижаться до 0-5 градусов, — сообщает Гидрометцентр.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье температура во вторник, 14 сентября, снизится сразу на десять градусов и составит плюс 10–13 градусов.

Такого же мнения и сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он спрогнозировал похолодание на десять градусов 14 сентября. По его словам, впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12–17 метров в секунду.